Когда Украина сможет получить летальное оружие от НАТО. Объяснения главы миссии в Альянсе

Как только президент США Дональд Трамп решит предоставить Украине летальное оружие, то и другие страны решатся на подобные решения

Об этом заявил глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко, передает Укринформ.

По словам Пристайко, Украина уже давно должна была получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг.

Но глава миссии уверен: как только соответствующее решение примет Трамп, то и другие страны сделают так же.

"Будет решение администрации Дональда Трампа - другие правительства не замедлят", - отметил Пристайко.

6 ноября Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $350 млн на оборонные нужды Украины.

После этого сенатор США, член комитета по вопросам вооруженных сил Джеймс Инхоф направил письмо президенту США Дональду Трампу с призывом согласовать предоставление Украине оборонного летального вооружения.

12 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, в котором есть $350 млн помощи Украине.

21 декабря Государственный департамент США подтвердили разрешение администрации президента Дональда Трампа на коммерческий продажа Украине американского летального оружия.

Канада разрешила продавать летальное оружие Украине. В парламенте Канады говорят, что теперь могут продавать Украине ракеты Javelin.