Когда Украина внесет проект резолюции по миротворцам на Донбассе

Проект резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии на Донбассе Украина предложит, когда согласует позицию с иностранными партнерами.

Об этом заявил глава МЗС Украины Павел Климкин в эфире Свободы слова на ICTV.

- Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд - чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок мы не попадемся. Сначала - общая позиция с Большой семеркой, с ЕС, Китай тоже важен… Только потом мы пойдем с нашей резолюцией, - сказал он.

При этом Климкин добавил, что "это будет общая, а не только наша резолюция".

Ранее Павел Климкин рассказал, что резолюцию по миротворческому контингенту на Донбассе Украина подготовила еще в начале 2015 года, ознакомив с ней всех друзей и партнеров.