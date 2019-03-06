Когда власть захватывают комедианты (P'ublico, Португалия)

Есть те, кто считает, что политика всегда была своего рода шоу, театром, комедией. В последнее время мы наблюдаем все больше самых невероятных случаев, которые, как кажется, подтверждают это мнение - начиная с ведущего реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), который занял кресло президента Соединенных Штатов. Но если говорить о комиках - настоящих профессионалах, то здесь вспоминается основатель движения "Пять звезд" Беппе Грилло (Beppe Grillo), который со временем передал формальное руководство партии, на недавних парламентских выборах набравшей больше всего голосов избирателей, Луиджи ди Майо (Luigi di Maio). Или Джимми Моралес (Jimmy Morales), который в 2016 стал президентом Гватемалы после того, как приобрел популярность, выступая комиком на гватемальском телевидении - правда, финансовые и сексуальные скандалы, в которых он оказался замешан, довольно быстро подпортили ему репутацию.

И вот теперь мы наблюдаем ту же тенденцию в восточноевропейской стране, которая стала источником самого серьезного конфликта между Россией, Европой и Соединенными Штатами со времени окончания холодной войны. Если верить последним опросам, на предстоящих выборах 31 марта комик и телезвезда Володимир Зеленский (41 год) имеет все шансы сменить Петра Порошенко на посту президента Украины. Зеленский опережает Порошенко на восемь процентов: наблюдатели объясняют этот факт растущей непопулярностью нынешнего президента и подозрениями в коррупции - традиционная беда украинских политиков.

Однако на фоне расцвета в Европе и мире популистских движений пример Зеленского выделяется особо: вымысел здесь буквально заслоняет собой реальность или, как в системе зеркал, составляет с ней параллельную реальность. Так, название телесериала, который принес Зеленскому невероятную славу среди миллионов зрителей - "Слуга народа" - совпадает с именем партии, от которой он баллотируется на выборах. Кроме того, главный герой сериала по имени Василий Голобородько - это учитель старших классов, которого избирали президентом только потому, что во время урока в порыве гнева он высказывает все, что думает о неискоренимой в его стране коррупции.

Зеленский или Голобородько? По всей видимости, не так уж важно: в глазах разочарованных украинцев актер и его герой - одно и то же лицо. Третий сезон сериала будут показывать в течение всего месяца в преддверии выборов, и агитационные плакаты и видео предвыборной кампании причудливо смешиваются с кадрами из фильма (а в социальных сетях можно найти симуляции голосования по кандидатурам будущих министров Зеленского/ Голобородько). Кроме того, сериал, в котором снимается комик и новоиспеченный кандидат в президенты, идет по каналу телевизионной сети олигарха с сомнительной репутацией - а сам Зеленский, как известно, ведет бизнес в России, а также сотрудничает с рядом весьма прибыльных акционерных обществ, которыми управляют оффшорные компании, базирующиеся на Кипре.

Трудно представить более показательное проявление нынешних популистских тенденций: когда невозможно отличить фантазии от реальности, фальшивые новости берут верх над фактами, а политики на каждом углу кричат о чужой коррупции, умалчивая о своей (как в случае с гватемальцем Моралесом, который погряз в скандалах). В общем, необязательно быть комедиантом, чтобы оказаться в его шкуре. Примеров тому сколько угодно: начиная с вопиющего дипломатического дилетантства Трампа во время его встречи на высшем уровне с северокорейским диктатором - американский президент надеялся, что "магия" его личных отношений с Ким Чен Ыном сотворит чудеса, в то время как бывший адвокат Трампа Коэн (Michael Cohen) перебирал его грязное белье в Конгрессе - и заканчивая итальянцем Сальвини (Matteo Salvini), который соревнуется с Ди Майо за главный приз комика Грилло, предлагая самые невероятные сценарии того, как можно привести Европу к катастрофе. И это не говоря уже о тех, кто наяву бредит вымышленным, но пугающе реальным Брексит.

Висенте Жорже Силва