Кого из украинцев могут не пропустить в ЕС: в МИД назвали причины

В Министерстве иностранных дел перечислили возможные причины отказа гражданину Украины во въезде в страны ЕС после вступления 11 июня в силу безвизового режима. Об этом пишет в Facebook консульская служба ведомства.

При попытке въехать из Украины в страны ЕС вас могут не пропустить на границе, если вы:

а) находитесь в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

б) находитесь в списке лиц, въезд которых запрещен хотя бы в одну страну ЕС;

в) осуждены в любой стране ЕС за преступления, предусматривающие уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

г) являетесь объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

д) если есть доказательства вашего участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

е) если не имеете всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

17 мая 2017 года в Страсбурге было подписано законодательное решение о безвизовом режиме для Украины. Он вступит в силу с полуночи 11 июня.