Кого і за що нагороджують українські президенти

Запах совка. Пістолет для Путіна, Герой України в ОПЗЖ.

Скільки нагород роздали українські президенти і скільки це коштує українським платникам податків

В Україні 72 види державних нагород. За роки незалежності їх роздано понад 270 000. Всім нагородженим передбачені матеріальні пільги. Найбільше постарався Віктор Янукович, він роздав рекордну кількість нагород.

Диктатору-утікачу вдячні багато російських політиків і бізнесменів, зокрема президент РФ Володимир Путін.

Кого і за що нагороджують президенти (Зеленський мало відрізняється від попередників - теж нагороджує друзів), хто з президентів був щедрішим і скільки це коштує, - в розборі LIGA.net.

ЯКІ НАГОРОДИ ІСНУЮТЬ

Державних нагород дуже багато. "За заслуги", "За мужність", "Національна легенда"... Одних тільки "заслужених" і "народних" 40 звань. Найсвіжіший - заслужений землевпорядник - був доданий в травні 2021-го.

Як державну нагороду президент навіть вручає іменний пістолет Форт-12. Згідно із законом їх вручають військовослужбовцям, правоохоронцям і силовикам за заслуги у забезпеченні обороноздатності України. На практиці їх роздають усім, кому тільки можна.

Наприклад, російський мільярдер Герман Хан отримав по пістолету від Леоніда Кучми і Януковича. По два пістолети від диктатора-утікача отримали мер Москви Сергій Собянін і колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Також державна нагорода України у вигляді пістолета є у Путіна. Знову постарався Янукович.

У 2015-му Петро Порошенко вирішив, що без пістолетів не обійдуться українські футболісти й вручив Форт-12 Андрію Ярмоленку, Андрію Пятову, Анатолію Тимощуку, а також президенту Федерації футболу України та на той момент нардепу від БПП Андрію Павелку.

Загалом у 1995-2016 роках було роздано 140 президентських пістолетів.

Найвищою державною нагородою є звання Героя України. Загалом за роки незалежності президенти нагородили цим званням 489 осіб. Найбільше Героїв роздав Порошенко (163).

СКІЛЬКИ РОЗДАНО НАГОРОД

Нагородні пістолети й звання Героя України - порівняно рідкісні нагороди. Загалом з 1992 до 2020 роки українські президенти роздали 270 542 нагороди, повідомили LIGA.net в Офісі президента.

Водночас більшої частини з них не має ні на сайті президента, ні на порталі Верховної Ради, де зберігається законодавство України. Для прикладу, на цих ресурсах немає указу про присвоєння ексзаступнику голови Адміністрації президента Андрію Портнову звання заслужений юрист у 2004-му. Копію вдалося знайти лише на сторонньому недержавному сайті.

Загалом власними зусиллями нам вдалося знайти 105 000 нагород українських президентів. Крім неповної публічної бази документів таку різницю можна пояснити тим, що частина указів засекречена. У відкритому доступі, зокрема, немає указів про нагородні пістолети вищому керівництву Росії.

ЯКИЙ ПРЕЗИДЕНТ НАЙЩЕДРІШИЙ

У 2021 році Володимир Зеленський нагородив понад 1500 осіб. Це ще не межа: в середньому українські президенти щороку підписують укази про вручення державних нагород для 9300 осіб. За підрахунками LIGA.net, з травня 2019 року Зеленський вже роздав 5600 орденів і медалей. Якщо він продовжить в такому ж темпі, то до кінця п'ятирічної каденції роздасть понад 12 000 нагород. У порівнянні з попередніми президентами, Зеленський не найактивніший.

Найщедріший - Янукович. За чотири роки він встиг відзначити заслуги 124 000 громадян, роздавши лише за 2012-й понад 40 000 нагород. На другому місці за загальною кількістю нагород - Ющенко (57 700), на третьому - Порошенко (44 300).

Дані: ОП. Ми не знаємо точну кількість нагороджених у роках, які припали на двох президентів

За нагородами також легко відстежити, як змінювалися пріоритети держави. Леонід Кравчук нагородив загалом 4000 осіб, і частіше за інших радував "трудящих" - заслужені працівники сільського господарства, транспорту, шахтарі та юристи. За Кучми вже почали вручати ордени "За заслуги" і "За працю", а за Ющенка і Януковича розпочався бум з вручення багатодітним матерям почесного звання "Мати-героїня". З початком війни пріоритет в нагородах логічно змінився на військових - "За мужність" і "Захиснику вітчизни". Улюблені нагороди президентів

У СКІЛЬКИ ОБХОДИТЬСЯ НАГОРОДЖЕННЯ

Головна пільга для всіх без винятку власників державних нагород - пенсія за особливі заслуги перед Україною. Це надбавка до основної пенсії, яка встановлюється у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 липня він становить 1854 грн).

Зокрема, Герої України отримують надбавку у 40%, ветерани війни та нардепи - 30-35%, а "заслужені" і нардепи чотирьох і більше скликань - 20-25%.

На 1 січня 2021 року пенсію за особливі заслуги отримували 371 366 осіб. Загалом витрати на фінансування таких пенсій у 2021-му складають 2,3 млрд грн, повідомили LIGA.net у Мінсоцполітики.

Додаткові пільги (і їх багато) є у Героїв України. Розглянемо на прикладі лідера ОПЗЖ Юрія Бойка, якому у 2004-му Кучма надав це звання. Бойко має право на 200-відсоткову надбавку до пенсії, три тижні додаткової відпустки, безплатне першочергове санаторно-курортне лікування, компенсацію 50 літрів бензину на місяць, звільнення від сплати комуналки й податку на доходи фізосіб (ПДФО). І це далеко не повний перелік.

Також Герої України, згідно з рішенням Порошенка, отримують одноразову виплату у 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2021- му році Герої України повинні були отримати від держави 113 500 грн.

З 1999 року витрати на виготовлення нагород прописуються окремим рядком у державному бюджеті країни. Загалом за цей час на нагороди було виділено 318,8 млн грн.

Найщедріші подарунки від парламенту отримали Янукович у 2010-му (47,8 млн грн) і Порошенко у 2018-му (47,6 млн грн). Хоча як показав Ющенко: якщо є бажання - бюджет не перешкода. У 2009-му на нагороди було виділено рекордно низькі 517 000 грн. Попри це Ющенко роздав рекордно багато - 10 500 нагород.

НАГОРОДИ ДРУЗЯМ НІКУДИ НЕ ПОДІЛИСЯ

У квітні 2019-го Зеленський, коментуючи можливі призначення друзів з Кварталу у владу, чітко заявив, що "кумівства у нас не буде". Однак подальші укази показали зворотне. Те ж саме стосується і нагород.

Зокрема, 10 вересня поточного року Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня актора Станіслава Боклана, який в серіалі "Слуга народу" зіграв роль прем'єр-міністра. Ту ж нагороду від Зеленського отримав ще один актор серіалу Дмитро Суржиков, а Катерину Кістень, яка зіграла сестру Василя Голобородька, нагородили орденом княгині Ольги III ступеня.

Якщо з нагородою того ж Боклана можна сперечатися, оскільки він має багатий досвід ролей в кіно і театрі, то звання головної героїні серіалу студії Квартал 95 "Папік" викликає неоднозначні реакції. 10 вересня Зеленський надав 30-річній Дарині Петрожицькій звання "Заслужений артист України".

Також Зеленський не забув про свого давнього знайомого Олександра Гогілашвілі, який зараз працює заступником голови Міністерства внутрішніх справ. До призначення в МВС Гогілашвілі працював у Міжнародній антинаркотичній асоціації. Організацію вже довгий час підтримує студія Квартал 95 і сам Зеленський. Президент нагородив Гогілашвілі в листопаді 2020-го орденом "За заслуги III ступеня".

Не оминув стороною шостий президент і депутатів з фракції Слуга народу. 23 серпня з нагоди 30-річчя незалежності України Зеленський присвоїв звання заслужений юрист "слугам" Володимиру Ватрасу, Сергію Іонушасу, Андрію Костіну, Олександру Мережко, Галині Михайлюк і Павлу Павлишу. Це ж звання в жовтні 2020-го від Зеленського отримав ще один нардеп від СН Ігор Фріс.

Також до Дня Незалежності звання заслужений лікар отримала "слуга" Оксана Дмитрієва, а Марія Мезенцева й Олена Шуляк були відзначені орденом княгині Ольги III ступеня.

Пощастило і родичам "слуг". Богдану Тимофійчуку, братові батька 35-річного фермера і нардепа з "Коломойського району" Володимира Тимофійчука, Зеленський в листопаді 2019-го надав звання заслужений працівник сільського господарства. Водночас подання на нагородження було підписано тодішнім главою Львівської ОДА Денисом Шмигалем.

Юрий Смирнов, специальный корреспондент LIGA.net

https://www.liga.net/ua/politics/articles/pistolet-dlya-putina-geroy-ukrainy-v-opzj-kogo-i-za-chto-nagrajdayut-ukrainskie-prezidenty