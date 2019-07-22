Колесников признал свое поражение на выборах по мажоритарному округу

Кандидат в народные депутаты, премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников признал поражение на выборах в Верховную Раду по 49-му мажоритарному округу в Донецкой области. Накануне он говорил, что проголосовал за мир в Украине.

По его словам, результаты избирательной кампании показали, что уступил он действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко.

"За 20 с лишним лет в большом спорте, я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку. Я всегда старался помогать детям и молодежи, занимался благотворительностью и меценатством, и впредь буду продолжать это делать", - написал Колесников на своей странице в Facebook.

Кандидат в народные депутаты пожелал победителю решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только Дружковке, но и в целом в округе. А вот новому составу парламента и правительства политик желает как можно скорее принести в Украину мир с сохранением территориальной целостности и независимости страны.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины - 49,84%. По состоянию на 08:30 ЦИК обработала 35,51% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,19% голосов. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали 12,75% избирателей, за партию "Европейская солидарность" - 8,71%, за партию "Батькивщина" - 8,15%, за партию "Голос" - 6,39%.