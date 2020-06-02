Коли Росія забере свої війська з України, ми відновимо водопостачання Криму, - Резніков

Відновлення постачання води в анексований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що звернення до офіційного Києва від Росії поки не надходило.

"Якщо вони звернуться, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", - заявив Резніков.

Разом з тим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що ситуація на півострові критична. Проте Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням на території окупованого Криму. Повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кримському півострові. Безумовно, ситуація там більш ніж критична. І не має жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії розв'язувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, про катастрофічний стан справ із прісною водою в Криму заявляє окупаційна адміністрація півострова й міста Севастополя, яке через посуху вже цієї осені може лишитися без води.