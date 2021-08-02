Колишній генпрокурор Рябошапка стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом. Речник президента заперечує

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка має інформацію, що з колишнім суддею Миколою Чаусом, якого утримує СБУ, вже двічі зустрічався президент Володимир Зеленський.

Про це Рябошапка заявив в ефірі "Прямого каналу" ввечері в понеділок, 2 серпня.

"Президент мовчить [щодо затримання екссудді Чауса]. Але, за деякою інформацією, він (президент Зеленський) уже двічі зустрічався з Чаусом", - сказав Рябошапка.

Юрист додав, що "ця інформація потребує перевірки". Водночас Рябошапка наголосив, що дії Служби безпеки України щодо Чауса незаконні та що Чаус має бути переданий у НАБУ.

Водночас, прессекретар глави держави Сергій Никифоров заперечив інформацію.

"Президент України не зустрічався з суддею Чаусом", - написав Никифоров у Фейсбуці.

Раніше народний депутат Гео Лерос, посилаючись на "надійне перевірене джерело", заявив у Фейсбуці, що Зеленський нібито таємно зустрічався з Чаусом ще до того, як було офіційно оголошено про виявлення екссудді.

Високий Замок

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