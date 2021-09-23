Колишній глава поліції Києва Крищенко став заступником Кличко

Колишній глава поліції Києва Андрій Крищенко, який в серпні пішов з правоохоронних органів, став заступником голови КМДА. Мер Києва Віталій Кличко запропонував Київраді проголосувати за нового заступника, і депутати підтримали ініціативу.

Нова посада Крищенка буде називатися "заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень". Колишньому головному поліцейському Києва доручать налагодити взаємодію з правоохоронними органами, а також вирішити питання муніципальної безпеки, цивільної та територіальної оборони, надзвичайних ситуацій.

Андрію Крищенку 48 років. Понад п'ять років (з 2015 р.) він очолював столичну поліцію. У серпні 2021 року Крищенко спочатку не з'явився на координаційній нараді правоохоронців, а потім повідомив, що подав рапорт про відставку.