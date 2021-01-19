Колишній помічник депутата вимагав $200 тисяч за посаду в ОП (відео)

Правоохоронці затримали підозрюваного в спробі заволодіння 200 тис. доларів потерпілого за допомогу в працевлаштуванні до Офісу Президента.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"За даними слідства, громадянин шляхом обману намагався заволодіти грошовими коштами потерпілого, запевнивши його, що може допомогти працевлаштуватися в Офіс Президента України. Під час першої зустрічі він повідомив, що його послуги будуть коштувати від 100 до 300 тис. доларів США в залежності від посади. Пізніше оцінив обрану посаду у 200 тис. доларів США", – сказано в ньому.

При отриманні першої частини коштів у сумі 100 тис. доларів підозрюваний був затриманий.

Відкрито справу за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу).

На цей час тривають першочергові слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань при оперативному супроводу головного оперативного управління ДБР.

Пресслужба ДБР вказує, що затриманий – колишній помічник одного з депутатів Верховної Ради.