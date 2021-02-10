Колишній радник Зеленського передав ЗМІ стенограму розмови з Джуліані та Єрмаком

Колишній радник Президента Зеленського, Ігор Новіков, надав американському виданню TIME стенограму телефонної розмови між представниками Офісу президента і адвокатом колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, який поклав початок "кампанії залякування" українців з боку колишньої американської адміністрації, передає УНН з посиланням на видання.

Розмова Джуліані з Новіковим, а також керівником ОП Андрієм Єрмаком, відбулася 22 липня 2019 року і тривала 40 хвилин, але лише 3 лютого поточного року Новіков відправив стенограму дзвінка TIME.

Ексрадник Зеленського заявив також, що готовий допомогти федеральному розслідування справи Джуліані, яке ведеться в Нью-Йорку, а також окремим зусиллям по позбавленню Джуліані ліцензії на заняття юридичною практикою.

При цьому радники Зеленського відзначають, що їх мотиви не в тому, щоб звести рахунки з адвокатом Трампа, але відновити стосунки з США після приходу до влади президента Джо Байдена.

"Минуле - це минуле ... Мене глибоко хвилює майбутнє наших відносин зі Сполученими Штатами, тому я хочу зосередитися на цьому", - заявив сам Зеленський в коментарі TIME 4 лютого.

Згідно зі стенограмою, під час телефонної розмови з помічниками Зеленського в 2019 році Джуліані намагався не просити про послугу. Він також, схоже, добре усвідомлював дилему, яку створював для українців, відзначає видання.

"Ви не повинні відчувати себе жахливо. Все, що нам потрібно від президента, це сказати: "Я ставлю чесного прокурора (на ці розслідування - ред.), і він відкопає докази, які існують в даний час", - каже адвокат Трампа на записі.

Але з точки зору України, цей заклик поставив уряд Зеленського в небезпечне становище.

"Цей перший телефонний дзвінок залишив мене в стані шоку ... Після того, як ми повісили трубку, я без тіні сумніву зрозумів, що ми в серйозній небезпеці", - сказав Новіков виданню.

Через три дні після цієї розмови Трамп провів телефонний дзвінок із Зеленським, який став ключовим доказом у першому розслідуванні про його імпічмент.

Як зазначив в коментарі виданню Андрій Єрмак, якби розслідування проти сім'ї Байдена тоді було розпочато, то "наслідки могли бути катастрофічними".У вересні 2019 року The Washington Post повідомило, що Трамп схиляв Зеленського відкрити справу стосовно сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.

Потім Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена.

Ще пізніше в Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським.

18 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Його звинувачували у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.

У лютому 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту - зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.