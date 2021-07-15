колишнього власника групи "Фінанси і кредит" Жеваго оголосили в міжнародний розшук - ДБР

У четвер, 15 липня, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-нардепа, колишнього власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє прес-слежба ДБР, яка подала запит в Інтерпол.

"27 вересня 2019 екс-нардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи. Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, коли офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку. А банк визнали неплатоспроможним.

Раніше ми повідомляли, що Печерський районний суд Києва прийняв рішення обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою екс-нардепу Костянтина Жеваго.