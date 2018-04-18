Коломойский определился: кого готов поддержать на выборах олигарх

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 17 апреля, что на выборах президента Украины в 2019 году поддержит любого кандидата, кроме действующего главы государства Петра Порошенко, передает NewsOboz.org .

"Любого достойного кандидата, кроме Порошенко", - сказал бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что пока у него нет никаких договоренностей с будущими кандидатами. "А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного", - продолжил бизнесмен.

Он уточнил, что имеет в виду лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко. "Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", - добавил Коломойский.

"У вас есть какие-то договоренности о поддержке Тимошенко на выборах?" - спросил журналист. "Нет, никаких вообще. Никаких переговоров не вел", - ответил Коломойский. Он заявил, что не встречался с Тимошенко в Тель-Авиве в Израиле, о чем сообщали СМИ.

Бизнесмен также рассказал, что ужинал в Женеве с экс-главой Администрации Президента Борисом Ложкиным и бывшим совладельцем "ПриватБанка" Геннадием Боголюбовым в марте 2018 года.

"Конечно, говорили об украинских реалиях. О политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом... Вот и все. Ложкин уже частное лицо, нигде не работает, занимается своим бизнесом. Он уже ушел из Администрации Президента, ничем никому не обязан. Это не была встреча бизнесменов, которые ездят в командировки в Украине и посещают Украину, а украинцев, живущих в Женеве, с украинцем, который приехал с "Большой земли", - добавил Коломойский.

Президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.

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