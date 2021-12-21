Комісія не проголосувала за обрання очільника САП

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не набрали достатньої кількості голосів за підтримання проєкту рішення щодо обрання очільника установи. Комісія планує провести нове засідання до кінця тижня.

Про це повідомляє Суспільне.

Згідно з результатами комісії, очільником САП має стати Олександр Клименко. Він набрав найбільшу кількість балів - 246. Його конкуренту - Андрію Синюку - конкурсна комісія присудила 229 балів. Своєю чергою найбільше балів на посаду очільника відділу САП набрав Сергій Савицький - 240. Інша кандидатка, Катерина Клименко, отримала 229 балів.

Проте комісія не проголосувала за такий проєкт рішення, оскільки для цього не вистачило голосів. Голосів за фінальне рішення не дали п'ять із шести членів комісії від Верховної Ради:

"Рішення (щодо переможців конкурсу - ред.) не набрало поки що голосів, тому що є технічні проблеми з визначення процедури, переможця, передання подання до Офісу генеральної прокуратури. Перенесли сьогоднішнє засідання. Воно буде призначене найближчим часом... Поки що попередньо запланували або на четвер, або на п'ятницю (23-24 грудня - ред.). Зараз члени конкурсної комісії погоджують дату", - повідомила Катерина Коваль.

Причину затримання призначення керівництва САП Коваль пояснила так: "Наш порядок передбачає, що подання (щодо переможців конкурсу - ред.) передається Офісу генпрокурора, коли ми отримали підтвердження перевірки відповідно до законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції" та "Про допуск до державної таємниці". Тобто, після того як ми отримали відповідь від Офісу, ми передаємо подання про призначення".

Нагадаємо, 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на заміщення адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Суд пояснив це тим, що у липні 2015 року конкурсна комісія, яка здійснює відбір керівника САП, втратила повноваження ухвалювати порядок конкурсу, водночас жоден орган їх так і не набув. А отже, на думку ОАСК, ухвалений комісією порядок проведення конкурсу на обрання керівника САП є недійсним.