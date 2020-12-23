Комітет Ради не голосував недовіру Тарану, - Безугла

На засідання комітету Верховної Ради з питань оборони не голосували за висловлення недовіри міністру оборони Андрію Тарану

Про це в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV повідомила нардеп фракції "СН", заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла.

"Мені важко про щось тут говорити, якщо рішення не було. Тобто, на жаль, ми маємо дезінформацію. Комітет не голосував недовіру і рішення такого не було прийнято взагалі", - зазначила вона.

За словами Безуглої, було обговорення та заслуховування міністра, які проводяться регулярно.

"Було обговорення. Так, ми маємо численні застереження і відправили листа з цими застереженнями, але цей лист не є результатом рішення. Рішення комітету, нагадаю, має бути прийняте голосуванням. Таким чином, відповідно до рішення комітету, направляються законопроєкти для голосування в залі парламенту. Цього ми не робили", - сказала нардеп.

На запитання, чи готові співпрацювати з Тараном, Безугла відповіла: "Співпрацювати готові. Застереження є. Але тим не менше ми отримали відповіді і будемо дивитися відповідно до ситуації, яка матиме місце в цей місяць, наступний місяць. І далі вже зробимо наступні висновки".

Нагадаємо, 23 грудня нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін заявив, що комітет Ради з оборони висловив недовіру профільному міністру Андрію Тарану.