Комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки

Про це повідомила секретарка комітету, народна депутатка Наталія Піпа у Facebook.

"Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра Освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. То ж відповідь ми отримаємо завтра в залі", - йдеться у повідомленні.

5 осіб - підтримали кандидатуру нинішнього виконуючого обов'язки міністра освіти. Всього голосували 11 осіб.

Нагадаємо, що у фракції "Слуга народу" більшість народних депутатів підтримували ідею затвердити в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на пост очільника відомства.