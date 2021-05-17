Комітет Ради не підтримав подання щодо відставки Степанова

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Про це на засіданні комітету сказав його очільник Михайло Радуцький, повідомляє Укрінформ.

"Рекомендувати Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо підтримки чи непідтримки подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я", - оголосив Радуцький.

Цю пропозицію підтримали 14 членів комітету.

Водночас комітет не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова: "за" проголосувало 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні комітету назвав основною причиною подання на звільнення Степанова незадовільні темпи вакцинації.



