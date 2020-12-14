Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021

Сьогодні ввечері бюджетний комітет Ради підтримав проєкт державного бюджету- 2021.

Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська Солідарність"Олексій Гончаренко у Telegram.

"Бюджетний комітет підтримав проєкт бюджету-2021. Проти один член комітету (ЄС), утримався - 1 (Голос) ", - написав Гончаренко.

Зазначимо, фракція Слуга народу планує завтра, 15 грудня, ухвалити державний бюджет на 2021 рік. У фракції виключають, що документ прийматимуть під час так званої "бюджетної ночі". Про це в коментарі РБК- Україна заявила заступник керівника фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Як пояснила народний депутат, немає потреби затягувати питання ухвалення держбюджету-2021, адже голоси за нього є.

"Зараз триває засідання. З того, що бачу, то голоси будуть у слузі народу, більшість, як я розумію. Є депутати, які не голосуватимуть, але більшість налаштована голосувати і, на скільки розумію, буде підтримка інших груп, як мінімум", - розповіла вона.Україна і МВФ: останні новини Раніше Милованов розповів про долю траншу МВФ для України. Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року, вважає радник глави офісу президента.

В офісі президента Володимира Зеленського 16 жовтня зробили заяву про те, що Київ очікує отримання чергового траншу від МВФ в кінці року або на початку 2021 року. У Фонді, в свою чергу, помітили, що подальші перспективи фінансового співробітництва можуть залежати від виконання українською стороною низки зобов'язань.

Президент Володимир Зеленський 2 листопада розповів, що місія МВФ не приїде в Україну через скандального рішення КСУ щодо електронних декларацій. За його словами, без підтримки МВФ країні загрожують проблеми з виконанням держбюджету.

У Верховній Раді прогнозують виділення Україні траншу від МВФ наприкінці поточного року або на початку 2021 року. Питання залежить від прийняття державного бюджету на майбутній рік.