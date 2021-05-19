Комітет Ради рекомендує призначити міністром інфраструктури Кубракова

19 травня, 2021 середа 22:20 Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував призначити главу "Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Про це йдеться на сторінці комітету у Facebook.

19 травня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

"Члени Комітету в ході засідання підтримали подання Прем'єр-міністра України про призначення Кубракова О.М. на посаду Міністра інфраструктури України та рекомендували Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Кубракова Олександра Миколайовича на посаду Міністра інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада схвалила звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Рада також відправила очільника Мінекономіки Ігоря Петрашка у відставку та звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту подання на призначення трьох міністрів.