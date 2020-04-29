Комітет Ради "завернув" Програму діяльності уряду

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення направити на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно наш податковий Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона же програма...) діяльності уряду", - зазначив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови No3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на своєму на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Раніше представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція "Слуга народу") повідомляв, що Верховна Рада зможе розглянути питання затвердження Програми діяльності Кабінету міністрів після ухвалення в другому читанні законопроєкту No2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

27 квітня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Програма діяльності Кабінету міністрів України не буде ухвалена в тому вигляді, як її подав уряд, та потребує доопрацювання, зокрема, в частині національної безпеки та оборони.