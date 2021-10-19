Комітет рекомендує Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні

Рада планує розглянути у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік 20 жовтня

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти бюджет-2022 у першому читанні.

Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, комітет розглянув проєкт у порядку спеціальної процедури.

Відповідно до регламенту, проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо буде прийнято в цілому проєкт постанови Ради щодо висновків і пропозицій до законопроєкту, а схвалені Радою висновки і пропозиції до законопроєкту набувають статусу бюджетних висновків.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у порядку спеціальної процедури розглянув та схвалив проєкт постанови Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції до проєкту закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" та таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту. Та за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу та в цілому", - повідомив Мельничук.

Верховна Рада планує розглянути у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік у середу, 20 жовтня