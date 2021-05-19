Комітет рекомендував Раді призначити Любченка міністром економіки

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки.

Про це повідомив глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єром, міністром економіки … Переконаний, у залі (парламенту - ред.) з призначенням питань також не буде", - написав Гетманцев. Читайте також: Кабмін поставить перед новими міністрами чіткі завдання - Шмигаль

Він додав, що розгляд кадрових питань відбудеться на засіданні Верховної Ради 20 травня.

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка й міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Читайте також: У "Слузі народу" кажуть, що всі кандидати у міністри набирають понад 200 голосів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення на звільнені посади в уряді. Зокрема, він пропонує парламентаріям призначити Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр- міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Станом на 20:40 19 травня на сайті Верховної Ради відповідні подання не оприлюднені.