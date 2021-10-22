Комітет рекомендував Раді відсторонити Третьякову від засідань на п'ять днів

Комітет Верховної Ради з регламенту рекомендував парламенту відсторонити нардепа з Слуги Нірода Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів. Про це повідомляє прес-секретар фракції СН Юлія Палійчук в Telegram.

Голосування по відстороненню Третьякової від засідань через висловлювання про загиблого нардепа з групи За майбутнє Антона Полякова може пройти на наступному пленарному тижні, який розпочнеться 2 листопада.

8 жовтня 2021-го Поляков був знайдений мертвим в київському таксі. За версією слідства, він помер або через хронічну хворобу, або через отруєння. У його крові знайшли алкоголь і метадон.

Третьякова у фракційному чаті написала "мінус один ворог".

Глава фракції СН Давид Арахамія вибачився з трибуни Ради за її слова, але не має наміру знімати її з посади голови комітету.

Глави всіх фракцій хочуть відсторонити Третьякову на п'ять засідань парламенту.

Третьякова також потрапляла в скандал в червні 2020 го. Тоді вона сказала на вебінарі, що в сім'ях, які розраховують на матеріальну допомогу від держави, діти народжуються "дуже низької якості".