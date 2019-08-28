Комітет свободи слова не можна віддавати в руки ОПЗЖ, члени якої використовують підконтрольні медіа для пропаганди та маніпуляцій, — Медіарух

Заява Медіаруху «Журналісти за усвідомлений вибір», який налічує понад 70 учасників.

26 серпня за підсумками засідання підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради представник партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) Вадим Рабінович повідомив, що його фракції запропоновано очолити комітет з питань свободи слова.

Лідери та члени цієї політичної сили не раз були помічені у використанні контрольованих ними медіа задля маніпуляцій громадською думкою та пропаганди, зокрема проросійської. Так, один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук, як відомо, послідовно просуває в Україні інтереси країни-агресора, зокрема через маніпуляції та цензуру в фактично підконтрольних йому ЗМІ, про що свідчать численні моніторинги медійних громадських організацій. Моніторинг громадської організації «Детектор медіа» регулярно засвідчує, що програми «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK», що належать представнику ОПЗЖ Тарасу Козаку, близькому соратнику Медведчука, дослівно відтворюють пропагандистські меседжі, що лунають в ефірі російських федеральних ЗМІ. Ці ж телеканали стали рознощиками мови ворожнечі та гендерних стереотипів, а також вдаються до грубих маніпулювань темою захисту свободи слова.

Телеканал іншого обраного від ОПЗЖ народного депутата Сергія Льовочкіна «Інтер» також використовувався для масованого, нав’язливого та агресивного передвиборного піару цієї політсили. За даними звіту «Детектора медіа», на «Інтері» під час парламентських виборів говорили про ОПЗЖ більше, ніж про всі інші політсили разом узяті, а новини висвітлювали агітаційні поїздки та заяви кандидатів від ОПЗЖ в режимі прес-служби. Загалом, канал є одним з лідерів поширення новин з ознаками замовності: за 2018 рік 38% усіх таких матеріалів були трансльовані на «Інтері».

За даними моніторингів «Детектора медіа», Ради Європи, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, програмна політика телеканалів, що знаходяться у власності представників ОПЗЖ, під час президентських та парламентських перегонів 2019 року була спрямована на просування інтересів цієї політичної сили. Нагадаємо також, що саме така редакційна політика та грубі порушення журналістської етики на каналах членів ОПЗЖ призвели до наймасовішого в історії України звільнення журналістів з телеканалу ZIK на знак протесту, після оголошення про придбання телеканалу предстаником ОПЗЖ у червні 2019 року.

Члени партії ОПЗЖ були у складі «Партії регіонів», багато з них особисто голосували за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, якими, серед іншого, встановлювалися обмеження свободи слова.

Медіарух закликає новообрані партії, і насамперед президентську політсилу «Слуга народу», не допустити головування у комітеті свободи слова представника ОПЗЖ, члени якої використовують підконтрольні медіа для пропаганди та маніпуляцій та брали безпосередню участь в утисках свободи слови. Закликаємо інші фракції висунути, а фракцію «Слуга народу» — підтримати призначення на посаду голови комітету авторитетного медійника, що має довіру медіаспільноти.

«Детектор медіа»

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