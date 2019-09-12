Комітет Верховної Ради направив Дубинського до комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення делегувати нового представника до конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків - нардепа від Слуги народу Олександра Дубинського.

Про це у Facebook повідомив нардеп попереднього скликання Павло Різаненко, інформує НВ Бизнес.

"Це рішення прийнято майже одноголосно - за проголосували всі присутні члени комітету окрім представниці Батьківщини, яка утрималася", - написав він.

Відповідна конкурсна комісія складається з 5 представників (3 від КМУ, 1 від президента і 1 від профільного комітету ВРУ) і обирає по 6 незалежних членів наглядових рад трьох державних банків (ПриватБанк, Ощадбанк і Укрексімбанк).

Олександр Дубинський - колишній журналіст каналу 1+1, який працював у програмах Гроші і Українські сенсації, відеоблогер. Мер Дніпра Борис Філатов заявляв про те, що на Дубинського має вплив олігарх Ігор Коломойський. Сам Коломойський відмовився це коментувати.