Комітет Верховної Ради підтримав відставку глави НБУ Смолія

Народний депутат Железняк повідомив, що профільний комітет підтримав звільнення голови Нацбанку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав постанову про відставку голови правління Національного банку України Якова Смолія. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

За його словами, постанову підтримали 16 членів комітету.

"Представники фракції Голос не голосували за це рішення. Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск. Оскільки на засіданні не було глави НБУ, то будемо про це питати в залі", - написав Железняк на своїй сторінці у Facebook.

1 липня голова НБУ Смолій заявив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина - "систематичний політичний тиск". Детальніше - в розборі "Не вписався в "економіку за Зеленським". Чому йде глава НБУ Смолій і хто його замінить.

Сьогодні, 2 липня, президент Зеленський схвалив відставку Смолія - постанова з'явилася на сайті Верховної Ради.

Раніше сьогодні Україна скасувала розміщення 12-річних єврооблігацій, а торги на міжбанківському валютному ринку стартували динамічним зростанням.