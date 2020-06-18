Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив Програму Уряду

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив сьогодні на засіданні Програму Уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив сьогодні на засіданні Програму Уряду - хоч і з другої спроби", йдеться у повідомленні.

Також підтримали пропозиції міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо плану порятунку креативних індустрій.

Нагадаємо, Рада ухвалила в цілому проект постанови No3641 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат України.

Так, парламентарі обрали нардепа від фракції "Слуга народу" Микиту Потураєва головою комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, відкликавши його з посади заступника голови цього комітету.

Окрім того, нардепа від фракції "Слуга народу" Павла Сушка обрали заступником голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, увільнивши його від обов'язків члена цього комітету.

Раніше Рада ухвалила в цілому проект постанови No3585 про призначення Олександра Ткаченка, що раніше очолював цей комітет, на посаду міністра культури та інформаційної політики України