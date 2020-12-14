Комітет ВР запросив Кравчука і Арестовича надати роз'яснення про "План дій" по Донбасу

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив на зустріч голову української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, аби почути роз'яснення про "План спільних кроків" по Донбасу. Про це написав перший заступник голови комітету Роман Лозинський у Facebook, передає УНН.

"З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні", - написав нардеп.

З його слів, парламентарі "мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії".

"І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині Парламенту. Щоб усі посадовці та державні органи виступали однією силою про агресора - Російської Федерації. Про дату такої зустрічі повідомлю окремо і буду висвітлювати її публічно", - додав він.

Нагадаємо, у листопаді українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного "Плану дій по Донбасу".

Пізніше Президент Володимир Зеленський заявив, що розроблений українською стороною "Плану дій по Донбасу" передали ОБСЄ.