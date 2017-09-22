Командиры подразделений ВСУ в зоне АТО получают оборудование для обустройства позиций и блокпостов согласно заявкам

Министерство обороны Украины подчеркивает, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции получают необходимое оборудование для обустройства позиций и блокпостов в соответствии с заявками, а начальники инженерных служб подтверждают наличие необходимого имущества.

"Командиры подразделений получают указанное имущество по заявкам, с учетом потребностей для оборудования того или иного сооружения. Начальники инженерной службы оперативно-тактических группировок и штаба АТО, а также представители инженерной службы Вооруженных сил Украины подтверждают наличие необходимого имущества для оборудования позиций и готовы встретиться с представителями волонтерского сообщества для обсуждения текущих вопросов деятельности и потребностей ВСУ", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в пятницу.

При этом в релизе со ссылкой на данные командования инженерных войск ВСУ указано, что на полевых складах в зоне проведения АТО в наличии более 5 тыс. строительных скоб, используемых для оборудования позиций и блокпостов, а на складах текущего обеспечения инженерных войск создан резерв для пополнения такого имущества в количестве более 17,5 штук. Что касается вязальной проволоки, также используемой для оборудования позиций и блокпостов, то ее запасы на складах в зоне АТО составляют почти 70 тонн.

Как сообщалось, 21 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны в зоне АТО и указал на необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на его возведение. Он также сообщил, что первой задачей для нового военного прокурора сил АТО Олега Цицака поставил проведение расследования затраченных средств на такое оборудование.