Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку після стрілянини у Дніпрі

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв'язку з трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. Про це Балан заявив на брифінгу в Дніпрі.

За словами Балана, він написав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ.

- З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт очільнику МВС та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії, - сказав він.

Своєю чергою, речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва підтвердила цю інформацію.

У Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20- річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. Стрілка затримали на виїзді з міста.