Командувач військово-морських сил України співпрацював з ФСБ Росії - СБУ

Український офіцер ВМС передавав інформацію про військових моряків та командування військово-морських сил до ФСБ Росії. Його вербували люди, які у 2014 році зрадили СБУ та перейшли на сторону Росії. Про це повідомив пресцентр СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала чергові спроби вербування представниками ФСБ Росії українських військових моряків. Оперативники спецслужби виявили та задокументували факти, що високопосадовець Військово-морських сил України підтримує постійні контакти з діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема Служба безпеки України повідомила про зрадників, колишні військовослужбовці СБУ Андрій Гапоненко, Петро Зима, Дмитро Пилипченко, які у 2014 році під час анексії АР Крим перейшли на бік ворога. У березні 2014 року Гапоненко та Пилипченко, діючи за завданням російської спецслужби, запропонували українському офіцеру перейти на службу до Збройних Сил ворога та сприяти росіянам у захопленні Академії ВМС ЗС України в Севастополі. Однак, офіцер відмовився від цієї "пропозиції".

Після виходу на материкову Україну його призначили на посаду заступника командувача ВМС ЗСУ. Наразі він обіймає іншу посаду в ВМС та все ще має доступ до державної таємниці.

"Військовослужбовець має доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони, але навіть усвідомлюючи, що перебуває у вербувальному вивченні російської спецслужби, продовжував підтримувати контакти з Гапоненком, Зимою та Пилипченком. Вони відбувалися під час особистих зустрічей у тимчасово анексованих Криму і Севастополі, куди військовий здійснював систематичні виїзди до рідних, а також мобільним зв'язком", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що під час цих зустрічей, представники ФСБ РФ дізнавались в офіцера інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також стосовно конкретних посадових осіб Командування ВМС ЗС України.

У результаті контррозвідка СБУ запобігла передачі будь-яких секретних даних та потенційні негативні наслідки для національної безпеки.

Нараз обговорюється рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби.