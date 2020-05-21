Коментар російського МЗС про річницю інавгурації Зеленського ставить під сумнів налаштованість на дипломатичне врегулювання.

Міністерство закордонних справ відреагувало на коментар департаменту інформації і преси МЗС Росії щодо річниці вступу на посаду президента України Володимира Зеленського.

Зовнішньополітичне відомство на своєму сайті назвало заяву російських колег "черговою спробою втрутитися у внутрішні справи України і нав'язати спотворені інтерпретації реальності, розколоти українське суспільство і відвернути увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України".

"Автори коментаря звинувачують Україну в скоєнні русофобської державної політики, нагнітанні напруження в стосунках з Росією. Це один з яскравих прикладів дезінформації. Факти свідчать про те, що справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є постійна російська військова агресія проти України, окупація Росією українських територій і незаконне утримування нею українських громадян", - ідеться в повідомленні.

Відзначають, що мова ворожості коментаря МЗС Росії не має навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони на дипломатичне врегулювання.

Нагадаємо, 15 травня повпред Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов заявив, що відеоконференція ТКГ виявилася "на межі зриву" через відмову української делегації від прямих переговорів з ОРДЛО. При цьому він звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей.

