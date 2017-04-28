Комиссия Киеврады дала согласие на переименование еще 11 улиц

Комиссия Киевской городской рады по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование еще 11 улиц. Кроме того, депутаты согласовали переименование двух переулков, одного шоссе и одной площади.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В частности, намерены переименовать:

1) ул. Красноводську в ул. Хотинскую в Подольском районе;

2) ул. Днепродзержинске в ул. Каменскую в Дарницком районе;

3) ул. Николая Лебедева в ул. Юрия Поправки в Днепровском районе

4) ул. Ярослава Галана в ул. Августина Волошина в Соломенском районе;

5) ул. Днепропетровской в ул. Новокодацьку в Соломенском районе;

6) ул. Краснодонской в ул. Кучмин Яр в Соломенском районе;

7) ул. Лебедева-Кумача в ул. Николая Голего в Соломенском районе;

8) ул. Социалистическую в ул. Левка Мациевича в Соломенском районе;

9) ул. Молдавский в ул. Героев-онеборцев в в Шевченковском районе;

10) ул.Тимофея Шамрыло ул.Парково-Сырецкая в Шевченковском районе;

11) ул. Эжена Потье в ул. Антона Цедика в Шевченковском районе.

"Кроме того, новое название - пров. Борисе Шахлина - может получить проул. Горького в Голосеевском районе. Планируется переименовать Днепропетровское шоссе в Днепровское шоссе, Интернациональную площадь в площадь Валерия Марченко, а Краснодонскому переулку дать историческое название - проул. Кучмин Яр", - говорится в сообщении.

Комиссия также определила названия для 39 новых киевских улиц. Большинство из них (24) находятся в Голосеевском районе города. Они могут получить имена Назария Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенко, Александра Удовиченко, Сергея Шелухина, Григория Голоскевича, Феодосия Печерского и тому подобное. Еще 15 новых улиц появились на карте в Деснянском районе. Им предлагается присвоить имена Михаила Белинского, Василия Беднова, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Леся Танюка, Евгения Плужника, Исы Мунаєва и тому подобное.