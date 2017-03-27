Комиссия Минздрава не подтвердила диагноз Насирова - НАБУ

Клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный врачами "Феофании" главе ГФС Роману Насирову.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Соответствующие выводы комиссия предоставила НАБУ сегодня.

"В частности, в выводах отмечается, что врачи "Феофании" систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС.

Объективных оснований для установления указанного ранее диагноза, по мнению Минздрава, у врачей "Феофании" не было. Члены комиссии выявили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного заведения", - говорится в сообщении.

Напомним, отстраненного председателя ГФС Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

Ранее отмечалось, что Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог в 100 млн грн. По его словам, он не собирается покидать страну после внесения залога и намерен отстаивать свою невиновность в суде.

17 марта прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив заявил, что британский паспорт Насирова еще не передан представителям властей.