Комитет избирателей Украины назвал вероятные проблемные округа на выборах

Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал вероятные проблемные округа на парламентских выборах, где наблюдаются манипулятивные технологии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КИУ.

По информации КИУ, всего в перечне 8 одномандатных округов: на Закарпатье (ОИО No73), в Луганской (ОИО No107), Одесской (ОИО No113), Волынской (ОИО No20), Запорожской (ОИО No80), Херсонской (ОИО No182), Черниговской (г.Прилуки, ОИО No210) и Донецкой (ОИО No51) областях.

"Комитет избирателей назвал вероятные проблемные округа на выборах. К проблемным отнесены те округа, где наблюдается напряженная недобросовестная конкурентная борьба или же активно используются манипулятивные технологии вроде косвенного подкупа избирателей. Всего в перечне 8 одномандатных округов", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, с сегодняшнего дня Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 16 июля в Украину уже прибыли более 280 международных наблюдателей на внеочередные выборы в Раду. Пограничная служба ведет активное сотрудничество с Центральной избирательной комиссией и обеспечивает надлежащий пропуск международным наблюдателям в Украину.