Комитет НАТО готов поддерживать Киев оружием

Военный комитет НАТО готов в дальнейшем оказывать поддержку Украине, в частности в вопросе предоставления оружия. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел во время визита во Львов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Военный комитет НАТО будет продолжать поддерживать Украину и также будет предоставлять необходимые для этого инструменты и организовывать мероприятия. Военный комитет нужно рассматривать, как полную поддержку Украины и мы также будем продолжать работу в вопросах предоставления оружия Украине", - отметил во время мероприятия Петр Павел.

Для выездного заседания сегодня в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львов прибыли около 40 высших офицеров Военного комитета НАТО.

В заседании принимает участие первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, а Украина будет представлять начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.