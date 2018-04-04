Комитет поддержал два законопроекта об отмене декларирования для активистов

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поддержал законопроекты об отмене декларирования для общественных активистов. Соответствующее решение было принято на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины.

Так, комитет принял решение о направлении в сессионный зал на голосование законопроекта No 8209-1, среди инициаторов которого есть спикер ВРУ Андрей Парубий, и No 8209 - среди инициаторов которого есть Юлия Тимошенко.

Как сообщал УНН, 3 апреля Верховная Рада не поддержала ни одного законопроекта об отмене электронного декларирования для активистов общественных организаций.

Напомним, парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог рассмотреть законопроекты об отмене декларирования для общественных активистов во вторник перед заседанием Верховной Рады из-за отсутствия кворума.