Комитет Рады дал вывод к законопроекту об Антикоррупционном суде, за исключением несогласованных с МВФ положений

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предоставил вывод ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, за исключением двух норм, которые еще предстоит окончательно согласовать с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 13 членов комитета из 17 присутствующих на заседании в понедельник.

"Как только оно (решение по несогласованным положениям – ИФ) будет принято, мы сразу соберем комитет… и будем решать конкретно этот вопрос, который мы сегодня вынесли за скобки. По остальному – я бы просил согласованные и высказанные предложения, озвученные мной, поддержать. Те позиции, которые не согласованы,.. будем переносить на заседание комитета, который состоится в ближайшее время", - сказал глава комитета Руслан Князевич (фракция "Блок Петра Порошенко").

Именно такое решение поддержали члены комитета.

Перед этим Р.Князевич озвучил согласованные в рамках рабочей группы с иностранными партнерами положения законопроекта, которые в таблице поправок будут отображены соответствующими правками.

Глава комитета отметил, что несогласованным остаётся положение относительно права вето общественного совета международных экспертов.

Члены комитета голосовали не за каждую отдельную поправку, а в целом за согласованные формулировки.

Как указал Р.Князевич, ко второму чтению законопроекта подано 1925 поправок.

По словам главы комитета, еще одним положением, которое предстоит окончательно согласовать, является норма об обязательности присутствия в коллегии судей бывшего судьи, у которого есть опыт пребывания на этой должности не менее пяти лет.

Вместе с тем, Р.Князевич отметил, что в понедельник вечером продолжатся консультации с МВФ по данным положениям.

"Сегодня вечером, до утра консультации будут. Если завтра утром эти консультации увенчаются положительным успехом, то мы, наверное, дополнительно утром еще можем собрать заседание комитета для того, чтобы, кроме того решения, которое мы примем сегодня, дополнительно принять решение еще и по этим вопросам", - пояснил он.

Глава комитета отметил, что если не удастся провести заседание комитета, то данные положения законопроекта будут вынесены на рассмотрение народных депутатов уже в сессионном зале без отдельного решения комитета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в заседании комитета по вопросам правовой политики приняли участие представители Венецианской комиссии.

Среди тех положений, которые уже согласованы и были озвучены Р.Князевичем, в частности, исключение из квалификационных требований к кандидатам в судьи наличия у них знаний и практических навыков применения международных антикоррупционных стандартов и мировых практик в сфере борьбы и противодействия коррупции. По словам Р.Князевича, учтено также предложение МВФ исключить из текста законопроекта упоминание о проведении психофизиологической экспертизы кандидатов на полиграфе.

Кроме того, согласована позиция, что необходимо отобрать 35 судей Высшего антикоррупционного суда, в том числе 10 судей апелляционной инстанции этого суда, для того, чтобы суд был полномочным и мог работать.