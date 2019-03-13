Комитет Рады отказался рассматривать законопроекты о незаконном обогащении - Найем

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отказался рассматривать законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем. По его словам, с повестки дня были сняты как президентский законопроект, так и альтернативные.

"Решение были инициировано Игорем Мосийчуком (первый замглавы комитета, - ред.) и принято шестью из одиннадцати членов комитета. В том числе, голосами трех представителей "Блока Петра Порошенко", - написал Найем.

Комитет на заседании 13 марта должен был рассмотреть законопроекты, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконное обогащение. Первыми вопросами в повестке стоял президентский законопроект (No10110), а также еще четыре альтернативных инициативы от депутатов.

7 марта президент Петр Порошенко призвал парламентариев безотлагательно принять новую редакцию статьи о незаконном обогащении.

Тем временем депутаты продолжают регистрировать законопроекты о наказании за незаконное обогащение чиновников. Во вторник соответствующий законопроект внес депутат из фракции "Самопомочи" Егор Соболев (No10110-5), в среду - внефракционные депутаты Виктория Пташник и Анна Гопко (No10110- 6). Суммарно зарегистрировано уже семь подобных законопроектов.

Законопроект, который ранее подала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, отозвали и сняли с рассмотрения.Напомним, 26 февраля Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, признав статью 368-2 УК Украины неконституционной и противоречащей принципу презумпции невиновности. Решение было вынесено на закрытом заседании Большой палаты КСУ.

Представление в КСУ относительно конституционности статьи 12 декабря 2017 года подали 59 депутатов - членов фракций "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко", "Радикальной партии", "Оппозиционного блока", групп "Видродження" и "Воля народа".

В ЕС выразили обеспокоенность в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение, решение КСУ раскритиковали Всемирный банк и "Большая семерка" (G7).

В НАБУ констатировали, что вынуждены закрыть 65 уголовных производств по статье о незаконном обогащении.