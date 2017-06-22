Комитет Рады получил представление на снятие неприкосновенности с 5 нардепов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий направил пять представлений о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов в регламентный комитет Верховной Рады.

Об этом сообщил пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев.

По его словам состоянию на 18.30 21 июня поступили 5 представлений от генпрокурора. "Председатель ВР получил и направил все их в регламентный комитет", - сказал он.

Представления касаются: депутата от НФ Евгения Дейдея, депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого, депутата "Радикальной партии" Андрея Лозового, депутата от БПП Борислава Розенблатта, депутата от НФ Максима Полякова.

Все представление на этих депутатов генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду в среду 21 июня.