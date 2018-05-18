Комитет Рады рассмотрит проект об антикоррупционном суде 21 мая, - Парубий

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрит законопроект о Высшем антикоррупционном суде в понедельник, 21 мая.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Комитет перезагружен и там довольно сложно собрать кворум. Мы предварительно договорились, что на тех рабочих группах будут согласованы все позиции. Сам комитет состоится в понедельник в три часа. Я попросил, чтобы комитет заседал столько, сколько необходимо, пока не будет рассмотрен закон", - отметил Парубий.

По его словам, обсуждение будет проходить при участии представителей Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.

"Ключевая дискуссия идет о полномочиях общественного Совета международных экспертов " - добавил он.

Парубий отметил, что ВР сможет проголосовать за антикоррупционный суд 24 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что рабочая группа предложила МВФ два пути решения вопроса антикоррупционного суда.