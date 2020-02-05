Комитет Рады рекомендовал принять в целом законопроект об отмене адвокатской монополии

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал народным депутатам принять в целом законопроект No1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)". В Раде законопроект зарегистрировал президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает изменение конституционной нормы, в соответствии с которой, представлять украинцев в суде может исключительно адвокат. Для этого предлагается убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения - когда это касается трудовых споров, споров по защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц. Также документ предусматривает исключение подпункта 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения".

Положения, которые президент предлагает изменить были закреплены в Конституции Украины в рамках реформы правосудия от 2016 года.

Предварительно проект закона Верховная Рада одобрила 14 января. Тогда за документ отдали свои голоса 337 народных депутатов.

По материалам: Интерфакс-Украина