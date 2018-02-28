Комитет Рады рекомендовал принять за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде

В среду, 28 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять в первом чтении президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом в Facebook cообщила народный депутат Елена Сотник (Самопомич).

"Судьба Антикорурцийного суда! Правовой комитет только что на своем заседании принял решение рекомендовать принять за основу президентский проект закона ... без каких-либо изменений или поправок!", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский и альтернативные законопроекты об Антикоррупционном суде.