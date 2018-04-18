Комитет Рады рекомендовал сменить 13 членов ЦИК

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал представление президента об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока их полномочий и рекомендовал к рассмотрению новых кандидатов.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, сообщает "Укринформ".

По словам главы комитета Руслана Князевича Верховной Раде будет рекомендовано освободить от должностей 13 из 15 членов ЦИК.

Также было принято решение поддержать 14 новых кандидатов, ранее предложенных президентом Петром Порошенко.

По словам, представителя президента в парламенте Ирины Луценко, теперь должно быть поименное голосование за каждого кандидата в Раде и один из них должен быть исключен.

Facenews