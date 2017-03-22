Комитет рекомендует Раде обязать подавать е-декларации владельцев СМИ

Комитет парламента по вопросам предотвращения коррупции рекомендует Верховной Раде освободить от электронного декларирования солдат, сержантов, курсантов и обязать подавать декларации владельцев СМИ, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения президентского законопроекта No6172 о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Стоит отметить, что комитет принял решение о переименовании проекта из проекта закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" на "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

"У парламента завтра последний шанс, чтобы дать возможность военным не нарушать е-декларирование. Мы полностью освобождаем от декларирования солдат, сержантов и курсантов", - сказал глава комитета Егор Соболев.

Также проектом предусматривается, что в случае, если военнослужащий находится в зоне боевых действий, такой военный не подает декларацию, пока он не вернется из зоны боевых действий. Причем у него будет три месяца для подачи такой декларации.

Кроме того, комитет рекомендовал Раде принять решение, что электронные декларации должны подавать учредители, собственники, редакторы и главные редакторы СМИ.

Напомним, ранее глава антикоррупционного комитета Егор Соболев пояснил, что этот законопроект регулирует декларирование только военнослужащих, поэтому расширение субъектов декларирования должно быть предложено другим проектом.