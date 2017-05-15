Комитет решил внести на рассмотрение ВР постановление о лишении мандата А.Артеменка

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины принял сегодня решение внести на рассмотрение парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Об этом УНН сообщили в секретариате Комитета ВР.

"Комитет сегодня заседал и принял решение внести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления (о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко - ред.)", - сообщили в секретариате Комитета.

Напомним, сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что парламент рассмотрит вопрос о лишении депутатского мандата А.Артменека после решения регламентного комитета.

Как сообщал УНН, 5 мая в соответствии с указом Президента Петра Порошенко народный депутат А.Артеменко потерял гражданство Украины.

Также напомним, А.Артеменко обжаловал в ВАСУ лишения его украинского гражданства.