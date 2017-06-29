Комитет Сената США одобрил выделение летального оружия Украине

Комитет Сената по вопросам вооруженных сил призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом

Об этом сообщает "Голос Америки".

Среди этих мер - разработка новой программы создания наступательного ракетного оружия наземного базирования, запрет на использование Пентагоном программного обеспечения российских компаний и требование о том, чтобы Пентагон отчитался перед законодателями о российской гибридной войне.

Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный в среду вечером, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия.

Он также продлевает запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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