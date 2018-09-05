Комитет ВР по нацбезопасности поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (No9037).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Главным комитетом по данному законопроекту является Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Среди других комитетов, которые также должны рассмотреть этот законопроект, перед голосованием ВР за направление его на вывод Конституционного суда Комитет по иностранным делам, Комитет по вопросам европейской интеграции, Комитет по вопросам бюджета, а также Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что поручил подготовить проект изменений в Конституцию относительно стратегических целей Украины - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.

3 сентября в ВР был зарегистрирован президентский проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)" (No 9037). Целью изменений является законодательное закрепление в Основном Законе необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Законопроектом также предлагается исключить из Конституции положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Сегодня, 5 сентября, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что законопроект будет рассматриваться парламентом на следующей пленарной неделе - с 18 по 21 сентября. По его словам, более 300 народных депутатов готовы поддержать изменения в Конституцию относительно европейского и евроатлантического курсов Украины.