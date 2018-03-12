Комитет ВР поддержал представление Луценко на арест Бакулина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал мотивированными и обоснованными представление генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина. Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в понедельник.

Также представления генпрокурора на дачу согласия Рады на задержание и арест Е.Бакулина комитет счел законными и принял во внимание обоснования Генпрокуратуры.

По соответствующим представлениям комитет утвердил соответствующие выводы и направил их руководству парламента.

Таким образом, профильный комитет открыл путь для рассмотрения представлений генпрокурора в сессионном зале Верховной Рады.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину.

Бакулин проходит по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко). Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Больше об запутанной истории "вышек Бойко" читайте в материале Алексея Шалайского "12 друзей "вышки Бойко" в "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина