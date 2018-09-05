Комитет ВР рекомендовал поддержать изменение воинского приветствия на "Слава Украине"

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал поддержать законопроект об изменении приветствия ВСУ на "Слава Украине", передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято единогласно.

Согласно проекту закона, предлагается внести изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Строевой устав Вооруженных сил Украины по поводу установления нового воинского приветствия "Слава Украине" - "Героям слава", а также порядок ритуала поднятия государственного флага Украины.

"Статью 84 изложить в следующей редакции: "На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", - говорится в проекте закона.

Кроме того, соответствующее приветствие предлагается применять во время вручения боевого знамени.

Напомним, в четверг, 6 августа Верховная Рада Украины рассмотрит предложение Президента относительно изменения воинского приветствия на "Слава Украине - Героям Слава".